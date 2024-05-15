Запад не должен соглашаться на просьбу Украины, которая хочет получить разрешение на применение поставленного оружия для ударов по России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Этот путь ведет к трагедии, которая может затронуть все человечество», — предупредил он, пояснив, что тем самым Киев «втягивает США и страны ЕС в большую войну».

По словам Володина, любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по России «потребует применения более мощного оружия» в связи с необходимостью «защиты граждан». «Западным политикам необходимо осознать свою ответственность и сделать все, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы мирового масштаба», — подчеркнул спикер Госдумы.

Киев обратился к США за одобрением ударов по России на фоне ее наступления в Харьковской области, из-за которого ВСУ потеряли более 10 сел и были вынуждены перебросить резервы с других направлений.

Группа украинских парламентариев приехала в Вашингтон, чтобы уговорить президента США Джо Байдена изменить позицию, ограничивающую возможности применения западного оружия. ВСУ хотят нанести удары по военным складам на территории России, чтобы замедлить продвижение армии в Харьковской области.

По словам главы парламентской комиссии Украины по вооружению Александры Устиновой, Киев видел, как Москва наращивает военную группировку у границ региона, не опасаясь поражения американскими дальнобойными ракетами, и «не мог ничего с этим поделать».

Два американских чиновника сообщили Politico, что в Белом доме не планируют идти навстречу, поскольку поставляемое Украине американское оружие «предназначено для обороны, а не для наступательных действий на территории России», что было одним из условий его отправки.

ВСУ в течение нескольких месяцев наносили удары по РФ, используя собственные беспилотники для атак на нефтяные и военные объекты, но Киев настаивает, что ему нужны более мощные американские ракеты, чтобы прорвать российскую ПВО вдоль границы.