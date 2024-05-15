Володин пригрозил человечеству «катастрофой»
Запад не должен соглашаться на просьбу Украины, которая хочет получить разрешение на применение поставленного оружия для ударов по России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Этот путь ведет к трагедии, которая может затронуть все человечество», — предупредил он, пояснив, что тем самым Киев «втягивает США и страны ЕС в большую войну».
По словам Володина, любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по России «потребует применения более мощного оружия» в связи с необходимостью «защиты граждан». «Западным политикам необходимо осознать свою ответственность и сделать все, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы мирового масштаба», — подчеркнул спикер Госдумы.
Киев обратился к США за одобрением ударов по России на фоне ее наступления в Харьковской области, из-за которого ВСУ потеряли более 10 сел и были вынуждены перебросить резервы с других направлений.
Группа украинских парламентариев приехала в Вашингтон, чтобы уговорить президента США Джо Байдена изменить позицию, ограничивающую возможности применения западного оружия. ВСУ хотят нанести удары по военным складам на территории России, чтобы замедлить продвижение армии в Харьковской области.
По словам главы парламентской комиссии Украины по вооружению Александры Устиновой, Киев видел, как Москва наращивает военную группировку у границ региона, не опасаясь поражения американскими дальнобойными ракетами, и «не мог ничего с этим поделать».
Два американских чиновника сообщили Politico, что в Белом доме не планируют идти навстречу, поскольку поставляемое Украине американское оружие «предназначено для обороны, а не для наступательных действий на территории России», что было одним из условий его отправки.
ВСУ в течение нескольких месяцев наносили удары по РФ, используя собственные беспилотники для атак на нефтяные и военные объекты, но Киев настаивает, что ему нужны более мощные американские ракеты, чтобы прорвать российскую ПВО вдоль границы.