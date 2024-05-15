Уроки стрельбы в российских храмах

В Красногорске Московской области запустили курсы выживания при Елисаветинском храме в Опалихе. Занятия по начальной военной подготовке проводят участники войны с Украиной. Об этом сообщается на сайте городской администрации, пишут российские СМИ.

Записаться на курсы могут даже школьники начиная с 12 лет. Всех желающих бесплатно обучают «практическим навыкам обращения со стрелковым оружием», а также современным способам оказания медицинской помощи и основам топографии.

В свою очередь, священнослужители также принимают участие в образовательном процессе, читая лекции «об истории родного края и о патриотизме». Отдельно подчеркивается, что все это происходит «с благословения архиепископа Одинцовского и Красногорского, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии Фомы».

Под анонсом размещена информация о возможности заключения контракта с Минобороны: добровольцам обещают «стабильное и достойное денежное довольствие, а также социальные гарантии». Курсы ведет центр «РОКОТ».

«Будущие защитники Отечества осваивают на практике не только воинское дело, но и историю Московского региона, нашей Родины. Сейчас как никогда важно объединить наши усилия и хорошо изучить славные традиции своих отцов и дедов», — заявил руководитель регионального отделения организации Алексей Наумов.

Судя по программе, слушателей курсов учат собирать автомат, отрабатывать стрельбу из укрытий и в лесном массиве, эвакуировать раненых и оказывать им первую помощь, вести штурм в группе (наступление, отход, оборона), минировать и расчищать территорию от взрывоопасных устройств на макетах.