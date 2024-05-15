«Север-Юг» в действии. Астаринский терминал готов! официоз
Ввод в эксплуатацию Астаринского терминала позволит к концу этого года увеличить транзитные грузоперевозки по данному маршруту на 10-15%.
В целях более быстрого осуществления значительно возрастающих перевалок по Международному транспортному коридору АЖД "Север-Юг" успешно завершены работы по реконструкции грузовой площадки, расположенной в Астаринском районе Азербайджана, и организован таможенный контроль на этом участке Управлением Астаринской таможни Государственного таможенного комитета.
В рамках работ по реконструкции, проводимых на терминале, грузовой склад был отремонтирован в соответствии с современными стандартами и оснащен необходимым оборудованием для безопасной и устойчивой работы. Вся территория терминала огорожена колючей проволокой, установлено 54 мобильных и стационарных камер видеонаблюдения, обеспечено полноценное освещение, установлена круглосуточная охрана территории и параллельно решены все другие организационные вопросы. На территории терминала также установлены специальные весы для определения веса принимаемого груза.
Совместно с Государственным таможенным комитетом на терминале площадью 5,5 га создан таможенный пост. К данному посту проведена высокоскоростная линия Интернет, установлено все необходимое оборудование и компьютеры. На терминале транспортно-экспедиторским компаниям представлен новый пакет услуг, конкретнее услуги мультимодальных перевозок.
Груз, поступающий на терминал под таможенным контролем, перегружается и быстро вывозится к месту назначения.
Одним из главных преимуществ терминала является применение льготных тарифов для грузовладельцев на перевозку и перевалку принимаемого груза. По предварительным оценкам, ввод в эксплуатацию Астаринского терминала позволит к концу этого года увеличить транзитные грузоперевозки по маршруту "Север-Юг" на 10-15%.
В настоящее время среди поступивших грузов основная доля приходится на деревянные грузы, что составляет около 40 процентов от общего оборота. Зерно и зернопродукты являются вторым наиболее принимаемым видом груза и в общей сложности составляют 35 процентов.
Следует отметить, что услуги мультимодальных перевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг" осуществлялись только на терминале АЖД, действующем в городе Астара Исламской Республики Иран. Соглашение о строительстве этого терминала было подписано в 2017 году, а погрузочные работы на терминале осуществляются с 2018 года. Строительные работы на терминале планируется завершить к концу текущего года.
После ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт в Иране ожидается значительное увеличение транзитных грузов, поступающих через оба терминала.
Более 2,5 млн тонн грузов перевалено ООО "Астара Терминал" на терминале Астара, который работает на территории Ирана с 2018 года. Между 2018 и 2023 годами годовой объем сверхнормативных грузов увеличился более чем в 3 раза. Показатели, зафиксированные в 2023 году, оказались на 48 процентов больше, чем в 2022 году. Между тем за четыре месяца текущего года зафиксирован рост на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что транзитные грузоперевозки АЖД в январе-апреле 2024 года выросли на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2 миллионов 517 тысяч тонн.
За аналогичный период объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" увеличился на 29 процентов по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года и достиг 260 тысяч тонн.