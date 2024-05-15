В целях более быстрого осуществления значительно возрастающих перевалок по Международному транспортному коридору АЖД "Север-Юг" успешно завершены работы по реконструкции грузовой площадки, расположенной в Астаринском районе Азербайджана, и организован таможенный контроль на этом участке Управлением Астаринской таможни Государственного таможенного комитета.

Ввод в эксплуатацию Астаринского терминала позволит к концу этого года увеличить транзитные грузоперевозки по данному маршруту на 10-15%.

Совместно с Государственным таможенным комитетом на терминале площадью 5,5 га создан таможенный пост. К данному посту проведена высокоскоростная линия Интернет, установлено все необходимое оборудование и компьютеры. На терминале транспортно-экспедиторским компаниям представлен новый пакет услуг, конкретнее услуги мультимодальных перевозок.

В рамках работ по реконструкции, проводимых на терминале, грузовой склад был отремонтирован в соответствии с современными стандартами и оснащен необходимым оборудованием для безопасной и устойчивой работы. Вся территория терминала огорожена колючей проволокой, установлено 54 мобильных и стационарных камер видеонаблюдения, обеспечено полноценное освещение, установлена круглосуточная охрана территории и параллельно решены все другие организационные вопросы. На территории терминала также установлены специальные весы для определения веса принимаемого груза.

Одним из главных преимуществ терминала является применение льготных тарифов для грузовладельцев на перевозку и перевалку принимаемого груза. По предварительным оценкам, ввод в эксплуатацию Астаринского терминала позволит к концу этого года увеличить транзитные грузоперевозки по маршруту "Север-Юг" на 10-15%.

В настоящее время среди поступивших грузов основная доля приходится на деревянные грузы, что составляет около 40 процентов от общего оборота. Зерно и зернопродукты являются вторым наиболее принимаемым видом груза и в общей сложности составляют 35 процентов.

Следует отметить, что услуги мультимодальных перевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг" осуществлялись только на терминале АЖД, действующем в городе Астара Исламской Республики Иран. Соглашение о строительстве этого терминала было подписано в 2017 году, а погрузочные работы на терминале осуществляются с 2018 года. Строительные работы на терминале планируется завершить к концу текущего года.

После ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт в Иране ожидается значительное увеличение транзитных грузов, поступающих через оба терминала.

Более 2,5 млн тонн грузов перевалено ООО "Астара Терминал" на терминале Астара, который работает на территории Ирана с 2018 года. Между 2018 и 2023 годами годовой объем сверхнормативных грузов увеличился более чем в 3 раза. Показатели, зафиксированные в 2023 году, оказались на 48 процентов больше, чем в 2022 году. Между тем за четыре месяца текущего года зафиксирован рост на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что транзитные грузоперевозки АЖД в январе-апреле 2024 года выросли на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2 миллионов 517 тысяч тонн.

За аналогичный период объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" увеличился на 29 процентов по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года и достиг 260 тысяч тонн.