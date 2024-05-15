Арестован глава муниципалитета Гусара

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжает предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с незаконной вырубкой деревьев в Гусарском районе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, у следователей появились обоснованные подозрения в том, что председатель муниципалитета Гусара Альфеддин Ибрагимов, превысив служебные полномочия, незаконно продавал земельные участки, получал крупные взятки и совершал служебный подлог.

На основе собранных доказательств в отношении Альфеддина Ибрагимова было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК Азербайджана, он арестован решением суда.