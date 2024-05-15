Китаю не нужно российское оружие

По его словам, к такой ситуации привели собственные технологические достижения Китая. Теперь Пекин в основном заинтересован в некоторых российских авиационных технологиях, которые используются в последнем поколении истребителей. Также Китай продолжает импорт двигателей советских моделей, поскольку его собственное производство подобной техники пока не может удовлетворить потребности.

«Но это последние контракты, и через несколько лет интерес Китая упадет и здесь», — подчеркнул собеседник FT. Он добавил, что ситуация поменялась на 180 градусов — теперь российские военные больше заинтересованы в передовых китайских системах вооружений и военных технологиях.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2023 году доля Китай в российском экспорте вооружений составляла 21%. Страна была вторым после Индии рынком для российского оружия. При этом Индия, на которую пришлось 34% экспорта, также сворачивает сотрудничество с Россией и больше не намерена заключать контракты на новые поставки российской военной техники.