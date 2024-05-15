После атаки Ирана страны захотели купить израильскую «Стрелу»

Некоторые страны проявили интерес к покупке израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow (также известна как «Хец», «Стрела»), благодаря которой в прошлом месяце удалось успешно отразить массированную атаку Ирана. Об этом в комментарии Reuters сообщил Боаз Леви - глава компании Israel Aerospace Industries (IAI), разработавшей противоракетный комплекс.

«Ряд стран обратился к нам с запросом информации», - сказал Леви, выразив уверенность, что «сделок по системе Arrow станет больше, особенно после той уникальной демонстрации», которую Израиль провел, отражая иранскую атаку.

Система ПРО Arrow является частью многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля, которая также включает комплексы «Железный купол», «Железный луч», «Праща Давида» и американский Patriot. Arrow была разработана Израилем совместно с США. Ее назначение - перехват и уничтожение баллистических ракет с дальностью полета до 3000 км.

Arrow состоит из Arrow-2 и Arrow-3 - систем ПРО, которые способны перехватывать баллистические ракеты за пределами земной атмосферы. В августе 2023 года Израиль после получения согласия от США продал Германии Arrow-3 за $3,5 млрд. Эта сделка стала крупнейшей в истории израильского оборонного экспорта.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран осуществил массированную атаку на Израиль, запустив в сторону еврейского государства сотни ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впоследствии заявила, что смогли перехватить 99% атакующих снарядов, в том числе с помощью Arrow.