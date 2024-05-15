Банк Грузии бросился спасать лари

Национальный банк Грузии на валютном аукционе продал $60 млн, чтобы стабилизировать курс национальной валюты - лари, который стал падать на фоне митингов против закона об «иноагентах». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Грузии осуществил интервенцию в $60 млн на валютном аукционе. Решение о поставке ликвидности на рынок Национальный банк принял в связи с ажиотажными процессами на валютном рынке, которые сопровождались одноразовыми крупными транзакциями. В результате был зафиксирован большой спрос на валюту, что создало дополнительное давление на обменный курс лари», - говорится в сообщении Нацбанка Грузии.

В Нацбанке подчеркнули, что колебания на валютном рынке не вызваны фундаментальными макроэкономическими факторами и являются краткосрочными.

Парламент Грузии 14 мая в третьем и окончательном чтении принял закон об «иноагентах». На следующий день после принятия закона грузинская национальная валюта стала обесцениваться по отношению к доллару. Если 15 мая курс лари составлял 2,68 за $1, то сегодня этот показатель составляет 2,73 лари за $1.