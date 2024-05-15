Сотрудников Фонда Гейдара Алиева наградили Распоряжение президента
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Фонда Гейдара Алиева.
Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 20-летия Фонда Гейдара Алиева постановлено за плодотворную деятельность в общественной и культурной жизни Азербайджана наградить сотрудников Фонда Гейдара Алиева:
орденом «Эмек» 3-й степени - Алиеву Афет Алихан гызы, Алиеву Гюльшан Шафа гызы
медалью «Терегги» - Абдуллаева Мухаммеда Иззет оглу, Асланова Джейхуна Хейрулла оглу, Алекперова Руфата Назим оглу, Алиеву Ульвию Кямал гызы, Гасанову Аян Гуммет гызы, Керимова Рашада Азиз оглу.