«Железный купол» в Европе

По его словам, он уже вносил предложение о создании «европейского железного купола». «Я говорю о европейской ПВО, о европейском «зонтике», который будет прикрывать Европу, все европейские страны от любой угрозы, - сказал Мицотакис в интервью телеканалу Skai. - Я уже представил это предложение на обсуждение и детально над ним работаю».

Премьер добавил, что эта инициатива позволит Греции иметь возможность использовать оборонные потенциалы стран Европы для защиты собственного воздушного пространства, а также снизить зависимость в этом вопросе от национального бюджета.

Система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами «Кассам» или ракетами советского производства. Разработчиками системы стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.