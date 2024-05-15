Футбольный клуб «Шамахы» в шаге от возвращения в Премьер-лигу

Сегодня в Первой лиге чемпионата Азербайджана по футболу завершился предпоследний 26-й тур.

В решающем матче 26-го тура встречались «Гарадаг-Локбатан» и «Шамахы». Игра, проходившая в Локбатане, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Благодаря этой победе шамахинцы набрали 54 очка и поднялись на 1-е место, опережая «Гарадаг-Локбатан» на одно очко.

«Шамахы» спустя год может вернуться в Премьер-лигу, где заменит занявшую там последнее 10-е место «Габалу».