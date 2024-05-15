Галстанян призывает армян к мятежу

Итоги встречи комиссий по делимитации не оставили другого выбора, кроме как скорейшее отстранение власти Армении, заявил архиепископ Баграт Галстанян, комментируя заявление комиссии по делимитации под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении — Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

«Результаты встречи и подписанный протокол свидетельствуют о том, что власти не отошли от своего преступного пути», — утверждает Галстанян.

Он обвинил власти в нарушении всех «норм Конституции, логики и морали»: «Необходимо как можно скорее отстранить действующую власть с творимым ею беззаконием, утвердить новую жизнь».

Галстанян заявил, что в ближайшее время представит план действий, так как, по его мнению, власти не оставили иного пути.