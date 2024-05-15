Дело «Кобани»: Селахаттину Демирташу зачитали приговор

Суд в Турции признал виновными бывших функционеров прокурдской Демократической партии народов (HDP) и приговорил их к длительным срокам заключения за беспорядки в октябре 2014 года, в которых погибли 37 человек, в том числе 2 полицейских. Об этом сообщает TRT Haber.

По делу «Кобани», которое расследовалось в связи с протестами, организованными HDP под предлогом бездействия властей Турции в связи с нападением боевиков «Исламского государства» на город Кобани на севере Сирии, проходили 108 человек, в том числе руководители прокурдской партии. Сама HDP отвергла причастность к беспорядкам.

Согласно решению суда, бывший лидер HDP Селахаттин Демирташ получил 28 лет и 6 месяцев лишения свободы, одна из руководителей партии Фиген Юксекдаг - 30 лет, бывший мэр города Мардин на юго-востоке Турции Ахмет Тюрк - 10 лет.

В 130-страничном окончательном решении суд уточнил сроки лишения свободы для Демирташа и Юксекдаг по десяткам статей обвинения. Они получили 42 года и 30 лет соответственно. 12 фигурантов дела «Кобани» были оправданы.