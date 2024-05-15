Азербайджанские и кувейтские адвокаты будут сотрудничать

В меморандуме закреплены положения о совместных инициативах, связанных с эффективной защитой прав азербайджанцев, проживающих в Кувейте, и кувейтцев, проживающих в Азербайджане.

Состоялась церемония подписания Меморандума о совместном сотрудничестве между Коллегией адвокатов Азербайджана и Коллегией адвокатов Кувейта.

Приветствуя гостей на встрече, состоявшейся в административном здании Коллегии, председатель правления, член Судебно-правового совета Анар Багиров дал подробную информацию о деятельности возглавляемого им учреждения, проделанной работе и обозначил тот факт, что за последние годы подписаны меморандумы с Коллегиями адвокатов других стран, налажено полезное сотрудничество.

При этом председатель отметил, что применению информационно-коммуникационных технологий в адвокатуре за последнее время уделяется большое внимание. По всей республике уже начала действовать созданная Коллегией система «Электронная доверенность».