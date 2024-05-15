Азербайджанские и кувейтские адвокаты будут сотрудничать
Состоялась церемония подписания Меморандума о совместном сотрудничестве между Коллегией адвокатов Азербайджана и Коллегией адвокатов Кувейта.
В меморандуме закреплены положения о совместных инициативах, связанных с эффективной защитой прав азербайджанцев, проживающих в Кувейте, и кувейтцев, проживающих в Азербайджане.
Приветствуя гостей на встрече, состоявшейся в административном здании Коллегии, председатель правления, член Судебно-правового совета Анар Багиров дал подробную информацию о деятельности возглавляемого им учреждения, проделанной работе и обозначил тот факт, что за последние годы подписаны меморандумы с Коллегиями адвокатов других стран, налажено полезное сотрудничество.
При этом председатель отметил, что применению информационно-коммуникационных технологий в адвокатуре за последнее время уделяется большое внимание. По всей республике уже начала действовать созданная Коллегией система «Электронная доверенность».
Также Анар Багиров проинформировал гостей о судебно-правовых реформах, проводимых главой государства за последние годы в соответствии с современными вызовами, проделанной работе в направлении повышения эффективности правосудия, формирования единой судебной практики, создания эффективных механизмов принципиальной оценки деятельности судей, в том числе социальной защиты судей. Рассказал и об совершенствовании обеспечения, расширении применения инновационных и цифровых технологий.
Генеральный секретарь Коллегии Байрам Оруджев выступил с докладом и представил отчет о судебно-правовых реформах, проводимых в Азербайджане, рассказал о ряде проектов.
Выразив благодарность за прием, вице-президент Коллегии адвокатов Кувейта Аднан М.Хассан высоко оценил установление сотрудничества с азербайджанскими коллегами, рассказал о взаимоотношениях между двумя странами.
После церемонии гости ознакомились с административным зданием юридической фирмы «Камандар Насибов и партнеры», были подробно проинформированы о деятельности юридической фирмы, а также побывали в расположенном в здании музее.