Египет отказал Израилю

Египет отклонил предложение Израиля о совместном управлении контрольно-пропускным пунктом «Рафах», соединяющим сектор Газа с Синайским полуостровом. Об этом 16 мая сообщило Reuters со ссылкой на двух египетских источников в сфере безопасности.

Предложение поступило к ним днем ранее от официального источника в ШАБАКе (Службе общей безопасности), специально прилетевшего для этого в Каир. Оно включало создание механизма совместного контроля над КПП после предполагаемого выхода израильской армии из Рафаха по окончании военной операции.