Кадыров призывает к ракетному обстрелу Эстонии

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя принятый в Эстонии закон, который позволяет использовать российские замороженные активы для восстановления Украины, призвал ответить «точечными ракетными ударами» по этой прибалтийской стране.

«Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — решительно и жестко. Активы России за рубежом — это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара! И я говорю буквально»,— написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Россия должна ударить по «ключевым точкам» «условными» гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», чтобы «привести в чувства наиболее горячие эстонские головы».

Принятый в Эстонии закон позволяет использовать замороженные активы частных лиц и компаний, «способствовавших противоправной деятельности России», в качестве «авансового платежа» за ущерб, нанесенный Украине. За его принятие проголосовали 65 членов эстонского парламента, против выступили 3.