МИД Словакии благодарит Ильхама Алиева
Министерство иностранных дел Словакии поблагодарило президента Азербайджана Ильхама Алиева, осудившего вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и за слова поддержки.
«Господин президент, благодарим вас за слова сочувствия и поддержку», - говорится в сообщении.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен в результате покушения после заседания правительства в городе Гандлов.
В публикации президента Ильхама Алиева на официальной странице в соцсети Х говорится: «Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления».