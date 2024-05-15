Рафаэль Газарян попал под санкции США

США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний. В сообщении Минфина США говорится, что ограничительные меры введены за их участие в оборонном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.

Под санкции попали владелец ООО «Рафорт» Рафаэль Газарян, глава ООО «Технологии» Алексей Буднев, а также компании «Транс-Капитал», «Рафорт» и «Технологии».

«Сегодняшние действия отражают наше стремление помешать углубляющемуся военному сотрудничеству Северной Кореи с Россией», — заявил заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.