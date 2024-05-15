Еще пятерых подозревают в участии в теракте в «Крокусе»

Еще пять человек проходят в качестве подозреваемых по делу о теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Против них возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении оружия, организации деятельности террористической организации и незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным издания, все пятеро являются гражданами Таджикистана и приверженцами организации «Вилаят Хорасан», которая взяла на себя ответственность за организацию теракта.

27 апреля ТАСС сообщил о заключении под стражу 12-го подозреваемого по делу о теракте — Джумохона Курбонова. Таким образом, количество фигурантов в деле увеличилось до 17.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по зрителям. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.