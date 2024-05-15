Эрдоган и Кобахидзе о мире между Баку и Ереваном

Мирное соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, — это историческая возможность, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Президент Турции отметил, что мирное соглашение, которое будет подписано между двумя странами, имеет большое значение: «Верим, что эти две страны в конечном итоге достигнут мирного соглашения».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также заявил, что «важность мирного соглашения, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, велика. Мы верим, что эти две страны достигнут договоренности по мирному соглашению». По его словам, Грузия является сторонником мира и сотрудничества на Южном Кавказе.