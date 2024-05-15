Заявления Ильхама Алиева

По словам главы государства, «договорились о том, что к следующему заседанию Межправкомиссии, которое состоится в ближайшее время в Минске, будут детально проанализированы поручения, которые были даны соответствующим государственным структурам, и определены конкретные шаги со сроками исполнения поручений, а также ответственными лицами и структурами за выполнение этих поручений с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимного торгово-экономического сотрудничества».

«Проведенные переговоры и тет-а-тет, и в расширенном составе еще раз наглядно демонстрируют, что наши страны являются добрыми друзьями. Мы сегодня детально проанализировали развитие наших отношений за последние годы и с удовлетворением отметили динамичное развитие этих отношений, а также, что может быть еще более важно, определили пути дальнейшего взаимодействия». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая с заявлением для прессы с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент Алиев отметил, что он «направлял письмо, но сегодня еще и лично пригласил Александра Григорьевича посетить климатический саммит, который будет проходить в Баку в ноябре…».

«Все, о чем мы сегодня говорили, носит достаточно конкретный характер. Речь идет, в первую очередь, о промышленной кооперации, о создании совместных производств в Беларуси, в Азербайджане и об увеличении потенциала тех совместных производств, которые уже созданы многие годы назад. Это, в первую очередь, машиностроение, также детально обсуждены вопросы развития отношений в военно-промышленном комплексе, сельском хозяйстве, транспорте. Иными словами, вопросы, которые будут иметь практическое значение для развития экономик наших стран».

Президент Азербайджана уверен, что «в будущем, не таком далеком будущем мы увидим новые рубежи наших отношений, новые предприятия, новые рабочие места, а также новые направления сотрудничества».

«Я уже говорил об этом, хочу еще раз сказать, я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный. По существу, приходится с нуля восстанавливать территорию, ну, для сравнения скажу, на 50 процентов больше, чем территория такой страны, как Ливан. Вот это просто для иллюстрации того, что нам предстоит делать, где камня на камне не оставлено. За годы оккупации все было разрушено и приходится восстанавливать все с нуля - инфраструктуру, жилье, общественные здания, исторические памятники и так далее. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе», - сказал глава азербайджанского государства.

Президент Алиев указал на тот факт, что у Беларуси «есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии…, опыт строительства агрогородков. Наша первостепенная задача, конечно, как можно быстрее вернуть бывших беженцев в свои родные дома, которые будут построены, но и также обеспечить их соответствующей работой, с тем чтобы те люди, которые возвращаются на освобожденные территории, также были заняты на высокооплачиваемой работе».

Глава государства также информировал президента Беларуси «о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа. И, естественно, обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой политики. Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности. К сожалению, существующие конфликты, как правило, не решаются. За исключением конфликта на Южном Кавказе, который был решен Азербайджаном военно-политическим путем в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, Уставом ООН и международным гуманитарным правом, что признано сегодня всем мировым сообществом».

Ильхам Алиев также отметил, что «за эти годы в разных ситуациях мы всегда сохраняли приверженность нашим ценностям – добру, достоинству, честности в отношениях и нацеленности на результат. Думаю, что те доверительные отношения между руководителями наших стран, естественно, дают импульс всем другим государственным служащим, что они также должны между собой общаться, работать, дружить и работать на благо своих стран и на благо укрепления дружеских отношений между нашими странами. А то, что это отношения дружеские, думаю, что сегодняшний день наглядно демонстрирует».