Сотни ракет налетели на Израиль

Вооруженные формирования проиранской ливанской организации «Хезболла» в течение суток вели обстрел израильской территории на всем протяжении 120-километровой границы и несколько раз атаковали военные объекты на Голанских высотах.

Как передал телеканал Al Mayadeen, боевики выпустили по пограничным районам на севере Израиля рекордное число реактивных снарядов - свыше 200. Были применены новые виды беспилотников и ракеты большого калибра.

Военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила о нанесении ударов по командным пунктам и укрепрайонам израильтян. Утверждается, что в результате этих атак израильские военные понесли потери, выведено из строя установленное на границе техническое оборудование, в том числе радиолокационные станции и видеокамеры.