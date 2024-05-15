В Молдове назначили дату референдума о вступлении в Евросоюз

Как сообщают молдавские СМИ, «за» проголосовали 55 депутатов партии власти «Действие и солидарность» (PAS). Еще 20 депутатов от оппозиции воздержались, один депутат от оппозиции проголосовал против.

Авторы законопроекта изменили вопрос, выносимый на референдум. Вместо вопроса «Вы за присоединение Молдовы в ЕС?» в бюллетене будет вопрос: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы?». И два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Один из авторов законопроекта о проведении референдума, депутат PAS Вероника Рошка добавила, что в избирательном бюллетене будут указаны конкретные изменения, которые будут внесены в Конституцию, в случае если на референдуме большинство избирателей проголосуют «за». В таком случае в преамбуле Конституции появится упоминание о европейской идентичности и необратимости европейского пути развития Молдовы.

В Конституции также появится отдельная статья «Европейская интеграция». В ней укажут, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС. После присоединения к этим договорам и актам у них будет приоритет перед национальными законами.

Парламент Молдовы также назначил на 20 октября президентские выборы: «Выборы президента Республики Молдова назначаются на 20 октября 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования», - говорится в документе.

Президент Майя Санду 24 декабря 2023 года предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Позднее PAS разработала проект поправок в Конституцию, которые будут приняты в случае, если на референдуме избиратели проголосуют за вступление в ЕС. 16 апреля КС огласил положительное заключение на запрос о проведении референдума и на проект поправок в Конституцию.