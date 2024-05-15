Болгария требует от «Газпрома» 400 млн

По его словам, соответствующий иск уже готов, однако сначала Bulgargaz даст «Газпрому» возможность добровольно урегулировать выставленную претензию в короткий срок. «Если этого не произойдет, мы подадим иск в Арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже», — сказал Малинов.

Через два месяца после начала войны в Украине, 27 апреля 2022 года, «Газпром» прекратил поставлять газ компании Bulgargaz из-за ее отказа платить в рублях. Такую схему расчета ввел президент РФ Владимир Путин в качестве ультиматума после того, как страны ЕС ударили по России первой волной санкций.

Общая сумма уже поданных исков к «Газпрому» приближается к $20 млрд. Рекордный — на $15 млрд — поступил от немецкой Uniper, покупавшей в России 20 млрд кубометров газа ежегодно. Будучи крупнейшим импортером российского газа в Германии и одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2», Uniper оказалась на грани банкротства и была де-факто национализирована после того, как осталась без ключевого поставщика и была вынуждена закупать топливо по взлетевшим ценам на спотовом рынке. На спасение компании правительство ФРГ потратило 29 млрд евро.