Украину предупреждали, но она оказалась не готова

По оценке AFP на основании карт, ежедневно приводимых американским Институтом изучения войны (ISW), российские войска заняли 278 кв. км — прежде всего в Харьковской области, а также немного на юге. В результате с начала года под оккупацию попало около 800 кв. км, тогда как за весь 2023 год армия РФ смогла занять всего около 600 кв. км.

При этом российские подразделения находятся на расстоянии 35-65 км от Харькова. Если они подберутся на 25 км, то впервые с 2022 года смогут возобновить артиллерийские обстрелы некоторых районов второго по величине города Украины.

После перехода границы в ночь на 10 мая российская армия менее чем за неделю захватила больше территорий, чем за предыдущие полтора года войны. Украинские войска смогли приостановить ее продвижение только в среду . Об этом говорится в публикации The Moscow Times.

В начале весны российские независимые издания сообщали о готовящемся наступлении на Харьков. Президент РФ Владимир Путин в середине марта заявлял, что необходимо создать на украинской территории «санитарную зону» для защиты российских регионов от обстрелов. Одновременно в Белгородской области формировалась военная группировка численностью, по оценке ISW, около 30 000 человек. О готовящемся наступлении Киев также предупреждала британская военная разведка, рассказал The Guardian знающий об этом человек.

Когда от 5000 до 10 000 российских военнослужащих второй раз за два с лишним года перешли государственную границу в Харьковской области, части ВСУ оказались не готовы остановить их продвижение, отмечает издание.

«Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! — написал держащий оборону у Волчанска украинский командир Денис Ярославский. — За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж!».

Подразделения ВСУ «были просто не готовы сражаться», «командование не подготовилось к хорошо известному наступлению русских», а оборонительные сооружения не были расположены должным образом, приводит The Guardian слова ветерана украинской армии, имеющего контакты в регионе.

При этом аналитики ISW отмечают, что подготовить «серую зону» к обороне было практически невозможно. Вдоль границы расположена малонаселенная, открытая территория. «Для Украины было бы самоубийством расположить основную линию обороны на границе, где русские могут расстреливать их артиллерией и планирующими бомбами, а украинцы из-за наложенных США ограничений не могут ответить такими ракетами, как HIMARS», — говорит Джордж Баррос, аналитик ISW.

США поставили ракеты ВСУ на условии, что их нельзя использовать для ударов, собственно, по российской территории. Хотя украинские руководители продолжают убеждать американцев разрешить им это делать, Вашингтон продолжает отвечать отказом. В других регионах линии снабжения российской армии проходят по оккупированным территориям, поэтому ВСУ способны наносить по ним удары, мешая россиянам захватить инициативу на передовой. Однако этого нельзя сделать на северо-востоке, поэтому российская армия беспрепятственно обеспечивает наступающие войска с территории Белгородской области как пополнениями, так и техникой с боеприпасами.

Позиции ВСУ также ослаблены из-за нехватки не только боеприпасов (из-за задержки с поставками американской техники), но и личного состава, отмечает Баррос. Между тем российская группировка в Белгороде насчитывает 30 000 человек, а вместе с войсками на прилегающих территориях может достичь 50 000.

Атакуя на северо-востоке, российская армия пытается растянуть украинские силы и «оказать давление на другом конце линии фронта», чтобы отбить территории, занятые ими в ходе прошлогоднего наступления, написал военный Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований. Похоже, именно это сейчас и происходит: российские войска начали наступление на село Работино в Запорожской области, которое в 2023 г. после ожесточенных боев освободили ВСУ.