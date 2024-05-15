Польша получила турецкие Bayraktar

Польша получила последние шесть беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в рамках контракта с Турцией, подписанного в мае 2021 года. Об этом сообщил замглавы польского Минобороны Павел Бейда.

«Это последняя из ранее заказанных поставок турецких дронов Bayraktar TB2 - контракт предполагал покупку четырех комплектов беспилотных летательных аппаратов (в один комплект входит шесть аппаратов), которые усилят польские военно-воздушные силы», - написал Бейда в X (ранее Twitter).

Польша заказала у Турции 24 БПЛА Bayraktar, вооруженных противотанковыми ракетами, в мае 2021 года. Это ударный беспилотник с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Сумма польско-турецкого контракта составляет $270 млн.