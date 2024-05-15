Соловьев рассказал о «сенсационном заявлении»

Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что говорил с представителями парламента Грузии, и что ему рассказали о планах выслать из страны российских мигрантов. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

«…Говорил с представителями грузинского парламента. Они говорят, мы будем высылать их (российских релокантов) из страны, потому что они активно выступают на стороне НКО, поэтому будем высылать», – утверждает Соловьев, не уточняя при этом, с кем обсуждал эту тему.

Кроме того, он рассказал о «сенсационном заявлении», якобы сделанном в Грузии. «Оказывается, посол США встречалась с руководителями Грузии и требовала, чтобы был открыт второй фронт, при этом даже приводя, какое количество грузин погибнет, говоря, что это небольшая цена за свободу, но грузинские власти отказались», – заявил Соловьев.