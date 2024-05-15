Лукашенко в Баку: Построим в Карабахе агрогородок

«…На землях, которые вы освободили, особенно аграрных, мы готовы вам построить по белорусскому опыту агрогородок и всю инфраструктуру, создать рабочие места. То есть построить комплекс, а также помогать создавать фермерские хозяйства». Так сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

Глава белорусского государства указал, что «…на тех землях мы для начала построим вам агрогородок с рабочими местами. Вы посмотрите, если это вам подходит, мы будем их тиражировать. Тем более, я сказал президенту, мы имеем сегодня наше колоссальное богатство – это леса. Древесины у нас столько, что... В Азербайджане это дефицит. Природа в этом плане нас наградила. Мы готовы там создавать для вас дома. С деревом – у нас в Беларуси практика распространена, - дом сюда в разобранном виде в вагоне привезли, за неделю поставили под крышей на фундаменте, так, как делаем в Беларуси. Если это для вас подойдет, мы готовы поставлять вам и строить такие дома на ваших возрождаемых территориях. Словом, у нас очень большой план. И мы будем работать».