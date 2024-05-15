Эрдоган рассказал о планах по Грузии

«В турецко-грузинских отношениях очень важен контекст регионального сотрудничества. Мы продолжаем прилагать усилия по задействованию (железной дороги) Баку – Тбилиси - Карс, которая является хребтом Срединного коридора и возрождением того самого Шелкового пути. И я надеюсь, что очень скоро она станет функционировать», - цитируют грузинские СМИ Эрдогана.

Турция готова принять участие в крупнейших транспортных и энергетических проектах Грузии - строительстве аэропорта, портов, ЛЭП, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой грузинского правительства Ираклием Кобахидзе.

«Я сказал премьер-министру (Кобахидзе), что мы готовы принять участие в крупнейших проектах Грузии - строительстве аэропорта, строительстве портов, в сфере энергетики - строительстве ЛЭП», - заявил Эрдоган.

Он отметил планы сторон увеличить торговый оборот между Турцией и Грузией с 3 миллиардов долларов (в 2023 году) до 5 миллиардов.

Также между Грузией и Турцией подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики.

В то же время Ираклий Кобахидзе заявил, что «для Грузии очень важно, чтобы Турция поддерживала нашу территориальную целостность и суверенитет. Я хотел бы подчеркнуть это. Нам очень приятно, что господин президент поддерживает Грузию и ее национальные интересы, и мы благодарим его».

Подчеркнув необходимость углубления отношений во многих сферах, таких как торговля и экономика, премьер Грузии добавил: «Турция является торговым партнером номер один для Грузии, и мы обсудили дальнейшее углубление этих отношений и партнерства».