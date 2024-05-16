США поставили Китай перед выбором: или Россия, или Запад

Ранее в четверг китайский и российский лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин, находящийся с визитом в КНР, пообещали «новую эру» партнерства между двумя могущественными соперниками Вашингтона, который они обвиняют в «стремлении к глобальному доминированию».

Соединенные Штаты считают «глубоко проблематичным» по сути восстановление Китаем российской военно-промышленной базы и при необходимости предпримут соответствующие меры по этому вопросу, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Госдеп призвал Китай сделать выбор между поддержкой Путина и связями с Западом. «Если Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности», — заявил изданию Newsweek представитель Госдепартамента США, подчеркнув, что такова позиция не только Вашингтона, но и Европейского союза, НАТО и G7.

Представитель Госдепа, с которым поговорило издание, подчеркнул, что Россия не могла бы продолжать войну против Украины без поддержки Китая.

«Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны против Украины, — цитирует Newsweek своего собеседника. — Мы не можем вернуться к привычному порядку вещей или закрыть глаза на явные нарушения международного права, которые Россия совершила в Украине. Необходимо привлечь к ответственности тех, кто виновен в военных преступлениях».

Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров с Путиным во второй день его визита заявил, что «Китай поддерживает проведение в подходящее время с согласия российской и украинской сторон международной мирной конференции, в которой все стороны смогут на равных условиях принять участие и справедливо обсудить все инициативы, а также поддерживает скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине и намерен продолжить конструктивно действовать для этого».