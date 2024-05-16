«Кроме того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали», - заявил генерал, добавив, что находится в контакте с украинскими коллегами и уверен, что ВСУ удержат оборону на фронте.

Российские военные достигли в Харьковской области «локальных успехов». Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В то же время глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи высшего руководства оборонных ведомств в Брюсселе сообщил, что украинское командование проинформировало НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя, вызванной задержками поставок оружия и боеприпасов от партнеров.

«Ситуация остается серьезной, существенную роль сыграли задержки поставок», но оружие отправлено Украине и прибудет в скором времени, так что Киеву «еще не поздно выиграть конфликт», считает Бауэр, добавив, что положение не изменилось таким образом, чтобы Киев мог сесть за стол переговоров с Москвой.

Reuters в статье о сегодняшнем посещении президентом Украины Владимиром Зеленским Харьковской области пишет, что Киев готовится к большому российскому наступлению в ближайшие недели. Агентство указывает, что Харьковское наступление России является головной болью для украинских военных штабистов, чьи войска уже растянуты на более чем 1000-километровой линии.