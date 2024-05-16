В НАТО признали «локальные успехи» России. Киев готовится к большому наступлению русских что происходит на фронтах Украины
Российские военные достигли в Харьковской области «локальных успехов». Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
По его мнению, россияне «не имеют количества сил, необходимого для стратегического прорыва».
«Кроме того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали», - заявил генерал, добавив, что находится в контакте с украинскими коллегами и уверен, что ВСУ удержат оборону на фронте.
В то же время глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи высшего руководства оборонных ведомств в Брюсселе сообщил, что украинское командование проинформировало НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя, вызванной задержками поставок оружия и боеприпасов от партнеров.
«Ситуация остается серьезной, существенную роль сыграли задержки поставок», но оружие отправлено Украине и прибудет в скором времени, так что Киеву «еще не поздно выиграть конфликт», считает Бауэр, добавив, что положение не изменилось таким образом, чтобы Киев мог сесть за стол переговоров с Москвой.
Reuters в статье о сегодняшнем посещении президентом Украины Владимиром Зеленским Харьковской области пишет, что Киев готовится к большому российскому наступлению в ближайшие недели. Агентство указывает, что Харьковское наступление России является головной болью для украинских военных штабистов, чьи войска уже растянуты на более чем 1000-километровой линии.
Киев, чья нехватка живой силы усугубляется задержками с поставками западного оружия, предупредил, что Россия готовится к большому наступлению в ближайшие недели. Вблизи Сумской области происходит наращивание российских подразделений.
Аналитик из Black Bird Group Паси Паройнен отметил, что харьковское наступление Москвы выглядит как попытка втянуть в бой ограниченные резервы Киева до начала основного летнего наступления. «Если Украина перераспределит силы в Харькове и Сумах, она сможет сохранить часть территории, возможно, предотвратить артиллерийские обстрелы мирных жителей Харькова, возможно, даже оттеснить противника к границе», – сказал он.
«Но это может стоить им проигрыша в целом в военном конфликте, если резервы не будут доступны для реагирования на кризисы во время летнего наступления России», – добавил Паройнен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному справедливому миру всеми средствами».
Зеленский также сообщил, что на Ставке Верховного главнокомандующего были заслушаны доклады о дальнейших намерениях России, но ко всем вариантам Украина готовится.