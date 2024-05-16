НАТО рассматривает отправку военных в Украину

Союзники по НАТО приближаются к решению отправить в Украину своих военных. Их будут использовать для обучения украинских сил. Этот шаг станет еще одним размыванием прежней «красной линии» и может еще больше втянуть Запад в военный конфликт, пишет The New York Times.

Журналисты пишут, что Украине не хватает сил для обучения войск, а положение на поле боя ухудшилось из-за наступления россиян. Поэтому украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО с просьбой помочь в обучении 150 000 солдат ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

Официально США не поддержали эту идею, но председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун считает этот процесс неизбежным. Браун заявил, что потенциально размещенные инструкторы НАТО в Украине могут оказаться под угрозой, поэтому для их защиты придется использовать системы ПВО, которые Украина могла бы использовать вблизи поля боя.

При этом Белый дом отказывается отправлять в Украину даже инструкторов и призывает своих союзников по НАТО взять с них пример.

Издание напомнило, что ранее США помогали Украине обучать войска по стандартам НАТО на полигоне в Яворове, но в начале войны были оттуда выведены.

В прошлом месяце НАТО попросил генерала Кристофера Каволи придумать, как Альянс может помочь Украине, при этом снизив потенциальные риски. Официальный представитель США заявил в среду, что одной из возможностей может быть обучение украинских войск во Львове.

Ранее члены НАТО публично отвергали подобные идеи, поскольку они считали, что это приведет к прямому столкновению с Россией. Но в феврале президент Франции Эммануэль Макрон поднял дискуссию о том, что Западу стоит рассматривать такой сценарий.