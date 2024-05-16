Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:08

Движение, инициированное реваншистско-оппозиционными силами в Армении с целью смещения правительства Никола Пашиняна, руководством которым на сей раз взяла на себя Армянская апостольская церковь, терпит неудачу. Число демонстрантов, выходящих на улицы Еревана по призыву Баграта Галстаняна, архиепископа Тавушской епархии, сокращается с каждым днем. В результате накануне в армянской столице уже мало кто сомневается, что пресловутую «революцию священников» постигнет та же участь, что и предыдущие «революционные движения», направленные на свержение правительства Пашиняна. Баграт и его пророссийские покровители во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном не только не предложили армянскому обществу сколько-нибудь разумную альтернативу, но даже не сумели прийти к общему согласию внутри самой оппозиции.

Так, в качестве одного из сценариев смены власти оппозиция предложила инициировать в парламенте процедуру вотума недоверия Пашиняну, которой не хватило одного голоса. Все попытки убедить единственного независимого депутата в парламенте Армении проголосовать за инициативу оппозиции ни к чему и не привели. Еще одним препятствием для начала процедуры импичмента стало конституционное требование к политическим силам, инициирующим вотум недоверия премьер-министру, объявить своего кандидата на этот пост. Как выяснилось, в рядах армянской оппозиции не оказалось ни одной «консенсусной» кандидатуры. Правда, Баграт Галстанян пытается убедить общественность, что уже в ближайшие дни состоится общее собрание с участием всех политических сил, на котором и будет определен кандидат на пост премьер-министра Армении. «Мы имеем четкий план, - заявил Галстанян. - Мы провели встречу с представителями всех политических сил, и у нас уже есть определенные контуры и направления. Завтра мы соберем еще более масштабное совещание с широким кругом участников, которые выразили свое согласие присутствовать. Но важно подчеркнуть основные направления нашей работы». На вопрос журналистов, есть ли хоть какая-то ясность относительно кандидата в премьер-министры от оппозиции, преподобный Баграт Галстанян ответил, что очень скоро эта проблема решится.

«Да, сейчас ведется много дискуссий. Сегодня, например, была встреча с политическими партиями, и все высказали свою позицию. Словом, есть общий консенсус вокруг кандидатуры одного человека», — сказал преподобный, отказавшись, правда, раскрывать имя предполагаемого кандидата. По одной из версий, этой «консенсусной» политической фигурой может стать… сам Галстанян. Правда, у лидера протестов, помимо армянского гражданства есть еще и гражданство Канады. Однако, чтобы претендовать на пост главы правительства Армении, он по Конституции может отказаться от канадского паспорта. Еще одним потенциальным кандидатом от оппозиции является бывший омбудсмен Арман Татоян. Однако, учитывая, что в политическом плане Татоян – довольно слабая фигура, которую вдобавок абсолютно не принимает Роберт Кочарян, чаша весов, скорее всего, склонится в пользу преподобного Баграта. Так, по словам одного из ближайших соратников Кочаряна, депутата Гарника Даниеляна, преподобный Галстанян является наиболее приемлемой кандидатурой на пост премьер-министра Армении. Однако в последние дни, как сообщают провластные источники, активно муссируется информация о том, что кандидатами на пост премьер-министра от движения Баграта Галстаняна (читай: Роберта Кочаряна – ред.) являются якобы Аветик Чалабян и Абраам Гаспарян. Первый пытался в 2022 году за 1.000 драмов вербовать студентов для участия в акциях протеста, организованных Робертом Кочаряном. Была даже опубликована аудиозапись, в которой Чалабян предлагал председателю студенческого совета Аграрного университета Армении 2 миллиона драмов за то, чтобы тот вывел на улицы две тысячи студентов, после чего Чалабян оказался под длительным арестом.