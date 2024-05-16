Ереван не просил Москву о выводе пограничников с границы с Турцией

Ереван не просил Москву оставлять российских пограничников на границе с Турцией и Ираном. Так секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В эфире Общественного ТВ Армении Григорян сказал, что Ереван предложил Москве вывести пограничников из аэропорта Звартноц, 17 пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе и 2 базы обеспечения российских миротворцев в Сисиане и Горисе. При этом вопрос их вывода с границы Ирана и Турции сейчас не стоит.

«Они (российская сторона) это предложение приняли и спросили, предлагает ли Ереван вывести пограничников с армяно-турецкой и армяно-иранской границы. Мы ответили, что там есть договоры, и в данный момент (вопрос вывода) мы не обсуждаем… Но никакой подобной просьбы не было», - сказал глава Совбеза Армении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе.