Американские эксперты об Алма-Атинских переговорах: «Есть много сторон, которые хотят помешать...»

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Как уже сообщал haqqin.az, переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы (Казахстан) 10-11 мая были высоко оценены политическим руководством двух стран, что создало предпосылки для продолжения переговоров в установленном новом формате. Главные геополитические игроки - Запад и Россия также открыто поддержали новый формат прямых переговоров. Напрашивается умозаключение: наконец-то между Баку и Ереваном найден путь, ведущий к миру и удовлетворяющий все заинтересованные стороны.

Эрик Руденшилд, американский эксперт и старший научный сотрудник Центра каспийской политики в Вашингтоне, заявил в интервью агентству «Казинформ», что символично проводить переговоры в городе, где была принята декларация, определяющая границы бывших советских республик. «Казахстан принял это важное событие. Думаю, лучшим результатом было то, что оба министра (Армении и Азербайджана – ред.) заявили о продолжении переговоров. Важно, чтобы мирный процесс оставался за закрытыми дверями, поскольку тема очень чувствительная и требует укрепления доверия сторон. Я рад, что они продолжат дискуссии и ищут пути нормализации отношений», — заявил Эрик Руденшилд. Эксперт отметил, что на пути этого процесса существует множество препятствий, много мнений со стороны, которые мешают. Однако это влияние вторично по сравнению с тем, что говорят сами правительства и их лидеры. В то же время наблюдаемые изменения примечательны и эти переговоры абсолютно важны для всего региона в целом, потому что все заинтересованные стороны поддерживают мирный процесс. Руденшилд считает, что каждая сторона должна найти способ внести свой вклад в урегулирование конфликта: совместная работа двух стран становится в этой связи очень важной и решающей.

А Камран Бохари, старший директор департамента евразийской безопасности и процветания The New Lines Institute, отметил, что встреча в Алматы между представителями Армении и Азербайджана является «хорошим медленным началом более длительного процесса». По его словам, в настоящее время наблюдается недоверие между конфликтующими сторонами и опасения по поводу вопроса новых территориальных претензий. При этом эксперт считает, что причин для новых конфликтов между кавказскими странами нет, поскольку ни одна страна не хочет ввязываться в рискованную проблему. Однако нужны гарантии.