Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 00:47

Три немецкие партии одобрили идею о защите силами НАТО воздушного пространство Украины, а также поддержали предложение Нико Ланге, военного эксперта Мюнхенской конференции по безопасности, о создании силами НАТО бесполетной зоны над территорией Западной Украины. «У нас есть много систем противовоздушной обороны «Патриот» и других видов вооружений, расположенных на восточном фланге НАТО, где их радары обнаруживают российские ракеты и беспилотники, нацеленные на украинские города, - сказал Ланге новостному телевидению RELT. - Тем самым, есть все условия и возможности для предотвращения бомбардировок Украины». По словам военного эксперта, когда будет создана зона безопасности, украинцы смогут сконцентрировать свои системы обороны в восточной части страны, где они остро необходимы.

Следует отметить, что на протяжении последних двух лет немецкие специалисты по вопросам безопасности и войны неоднократно поднимали вопрос защиты воздушного пространства Украины силами противовоздушной обороны НАТО. Как и следовало ожидать, открытая поддержка руководства трех немецких партий возможного участия ПВО Североатлантического альянса в защите Украины была с настороженностью встречена правящей в ФРГ Социал-демократической партией, возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, представители которой отметили «высокую степень опасности» этого предложения. Хотя на самом деле ничего принципиально нового в идее Нико Ланге нет. О том, чтобы НАТО сделала бесполетными территории Украины еще в марте 2022 года говорил директор Института политики безопасности при Университете города Киль (ISPK) профессор Йоахим Краузе. Но если тогда немецкие политики проигнорировали обращение Краузе и ряда других экспертов по вопросам безопасности, то сегодня эта тема уже открыто обсуждается политическим истеблишментом ФРГ.

Отметим, что в начале 2022 года, сразу же после российского вторжения в Украину, официальный Киев обратился к руководству НАТО с просьбой установить бесполетную зону над всей территорией Украины. Однако из тридцати членов Североатлантического альянса в поддержку этого решения высказались только Латвия, Литва и Эстония. Хотя с самого начала военные эксперты предупреждали о двух отдельных, но скоординированных между собой операциях армии России – операции на земле, направленной на захват суверенной территории этого государства, и операции в воздухе, направленной на разрушение украинской логистики, а также на психологический террор в отношении населения Украины. Именно поэтому, когда страны Запада решили помочь Киеву оружием, боеприпасами и денежными ресурсами, некоторые военные эксперты предлагали США и Европе установить над Украиной бесполетную зону, чтобы защитить города и инфраструктуру этой страны от авиаударов. Но, судя по всему, западные политики, которые не могли предугадать, как долго продлится эта война и к каким чудовищным жертвам и разрушениям она приведет, проявили осторожность и отказались от этой идеи. И только сейчас, спустя двадцать семь месяцев после начала российской агрессии, становится очевидной глубокая ошибочность этой политической нерешительности, в результате которой, по данным ООН, в Украине под атаками российских ракет и беспилотников каждый месяц погибает в среднем от 500 до 1.000 мирных жителей. Остается лишь констатировать, что проявление решительности в этом вопросе могло бы предотвратить безусловное военное преступление.

Артур Плокшто, преподаватель Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса (LKA) в интервью haqqin.az сказал, что идея бесполетной зоны НАТО над Украиной по-прежнему возможна, хотя и сопряжена с определенными техническими и политическими проблемами. «Да, на границе с Украиной у НАТО есть сильная ПВО, - подтвердил литовский аналитик. - Но для того, чтобы задействовать ракеты «Пэтриот» на территории другого государства, НАТО нужно радарное поле этого государства. А это означает, что ПВО НАТО должна видеть на украинской территории приближающиеся российские самолеты и ракеты намного раньше, чем дальность выстрела ракеты. Для чего, в свою очередь, необходимо включить украинские радары в польскую и румынскую системы управления системами ПВО «Пэтриот». А это очень сложное дело...» По словам Артура Плокшто, натовские системы «Пэтриот», скажем, в Польше или Румынии, могут прикрыть украинское небо от ударов с воздуха на примерно ста километрах украинской территории. «Дело в том, - уточняет эксперт, - что ракеты Patriot PAC-2 способны поражать цели противника на расстоянии до 160 километров, хотя пока никто еще не уничтожал объекты в воздухе на максимальной дальности. Получается, что реально можно создать бесполетную зону площадью в сто километров вглубь от западной границы, что украинцам в принципе ничего не даст, поскольку за месяц только одна, максимум две российские ракеты попадает в эту зону Западной Украины. Но есть еще и политическая сторона вопроса. И если силы НАТО начнут самым непосредственным образом сбивать над территорией Украины российские самолеты и ракеты, это будет означать вступление Североатлантического альянса в войну с Россией. А западные политики этого совершенно не хотят, потому-то, собственно, за последние два года бесполетная зона так и не была установлена».

Литовский эксперт отмечает, что есть и другая техническая проблема, имеющая прямое отношение к несоизмеримо высокой цене использования систем ПВО «Пэтриот» по сравнению с дронами «Шахед», которую россияне запускают на поле боя в Украине тысячами. «Одна ракета «Пэтриот» стоит около трех миллионов долларов, - уточнил Артур Плокшто. - Тогда как беспилотный летательный аппарат «Шахед» - всего 20 тысяч долларов. Было бы абсурдно сбивать эти копеечные дроны даже куда менее дорогостоящими зенитными комплексами типа «Стрела», «Игла» или «Стингер». А потому борьба с дронами должно вестись крупнокалиберными пулеметами, эффективна также немецкая зенитная самоходная установка Gepard. Следует сказать, что идея активного использования дронов в широкомасштабной войне, авторами которой являются турки, кардинальным образом изменила привычную картину боя. Произошла самая настоящая революция беспилотников. Их поточное производство стало настолько дешевым, что практически все современные системы противовоздушной оборона стали слишком большой роскошью для регулярного использования. К примеру, США передадут вооруженным силам Украины ракеты средней дальности AMRAAM, которые подходят для использования системой ПВО средней дальности NASAMS. Но как, скажите, направлять ракету AMRAAM стоимостью в 500 тысяч долларов на «Шахед», который обходится России в 25 раз (!!) дешевле? Это очень серьезная проблема для украинской армии. Не говоря уже о том, что по сравнению с производством современных ракет «штамповка» беспилотников – дело куда более дешевое и оперативное. В частности, нынешние мощности производства в Соединенных Штатах AMRAAM составляют 100 ракет в месяц, а россияне только на одном из своих оборонных предприятий производят 226 дронов. То есть в два раза больше».

Артур Плокшто уверен, что для защиты Украины от ракетных и бомбовых ударов с воздуха необходимо уничтожать пусковые остановки противника на территории непосредственно России и Беларуси, откуда также обстреливают украинские города. «В начале войны я сам отслеживал ракеты, которые запускали по Харькову из белорусского Гомеля, - сказал эксперт. — Это действительно большая проблема, и тем, кто планирует в Киеве процесс развития вооруженных сил, следует быстрее придумывать различные способы, чтобы плотно закрыть небо...» Литовский эксперт считает, что современная противовоздушная оборона должна располагать ресурсами, обеспечивающими комплексную борьбу со всем, что прилетает со стороны противника. Ссылаясь на опыт Армии обороны Израиля по отражению атаки иранских ракет, Плокшто считает, что многоцелевые истребители F-16 и вообще истребительная авиация могут быть достаточно эффективными. «Украине необходимо иметь как дальнобойные ракеты, чтобы сбивать русские бомбардировщики, так и недорогие ракеты для поражения целей типа «Шахед», Х-101, Х-55, - уверен литовский эксперт. - Но следует не забывать, что и у России против боевой авиации тоже есть истребители и дальнобойные ракеты...»