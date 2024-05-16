Ульвия Худиева, собкор 01:14

В настоящее время в Кельбаджарском районе, как и на других освобожденных от оккупации территориях страны, усиленными темпами ведутся восстановительные работы. В соответствии с уже утвержденным Генеральным планом развития, Кельбаджар не только становится современным городом. В данный момент набирает темпы также процесс восстановления санаторно-курортных учреждений района, известного в советское время как один из уникальных бальнеологических курортов на всей территории бывшего СССР.

В рамках этих работ на знаменитом кельбаджарском месторождении минеральных вод «Истису» строится завод по производству минеральных вод. В июне 2022 года президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса, состоящего из завода минеральных вод «Истису» и бальнеологического санатория. Напомним, что в годы оккупации армяне при активной финансовой поддержке иностранных инвесторов как собственный бренд продавали минеральную воду «Истису» под названием «Джермук» в страны Европы и США, зарабатывая на этом миллионы долларов. По официальной статистике, 33 процента общих запасов минеральных вод в Азербайджане расположены в Кельбаджарском и Лачинском районах. Суточный эксплуатационный запас воды в этих районах составляет 7 393 кубических метра, из которых 42 процента приходятся на Лачин и 58 процентов - на Кельбаджар. Специалисты утверждают, что по своему химическому составу и физическим свойствам минеральная вода «Истису» идентична источникам в знаменитом на весь мир чешском курорте Карловы Вары. Летом температура воды в этих источниках может достигать 74 градусов на поверхности и 90 градусов на глубине. При этом общее количество минералов в одном литре воды находится в пределах 2-7 граммов.

Экономисты же уверены, что производство и экспорт минеральной воды «Истису» принесет Азербайджану огромную прибыль. Сегодня минерально-сырьевая база термальных вод в этих местах оценивается ежегодно в 5 миллиардов долларов. Ежемесячная производственная мощность строящегося завода должна составить около 8 миллионов бутылок минеральной воды. На заводе будут работать линии по производству стеклянной и пластиковой тары, поставляемые одной из компаний ФРГ. А рекреационно-лечебный комплекс «Истису» после ввода в эксплуатацию будет способен ежедневно принимать до трехсот человек. Старожилы Кельбаджара говорят, что в бывшем СССР минеральные воды «Истису» были своеобразной «визитной карточкой» района. Люди со всех концов Союза приезжали в санаторий, построенный вокруг источника Истису, принося немалый доход местным жителям. Поэтому ввод санатория в эксплуатацию, помимо открытия рабочих мест, обеспечит региону также и соответствующий туристический поток. К сожалению, редакция haqqin.az так и не смогла получить от официальных структур, включая Министерство экономики, информацию о конкретных датах ввода предприятия в эксплуатацию.