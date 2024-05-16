Завод «Истису» в Кельбаджаре: выручка будет исчисляться миллионами наши заметки
В настоящее время в Кельбаджарском районе, как и на других освобожденных от оккупации территориях страны, усиленными темпами ведутся восстановительные работы. В соответствии с уже утвержденным Генеральным планом развития, Кельбаджар не только становится современным городом. В данный момент набирает темпы также процесс восстановления санаторно-курортных учреждений района, известного в советское время как один из уникальных бальнеологических курортов на всей территории бывшего СССР.
В рамках этих работ на знаменитом кельбаджарском месторождении минеральных вод «Истису» строится завод по производству минеральных вод. В июне 2022 года президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса, состоящего из завода минеральных вод «Истису» и бальнеологического санатория.
Напомним, что в годы оккупации армяне при активной финансовой поддержке иностранных инвесторов как собственный бренд продавали минеральную воду «Истису» под названием «Джермук» в страны Европы и США, зарабатывая на этом миллионы долларов.
По официальной статистике, 33 процента общих запасов минеральных вод в Азербайджане расположены в Кельбаджарском и Лачинском районах. Суточный эксплуатационный запас воды в этих районах составляет 7 393 кубических метра, из которых 42 процента приходятся на Лачин и 58 процентов - на Кельбаджар. Специалисты утверждают, что по своему химическому составу и физическим свойствам минеральная вода «Истису» идентична источникам в знаменитом на весь мир чешском курорте Карловы Вары.
Летом температура воды в этих источниках может достигать 74 градусов на поверхности и 90 градусов на глубине. При этом общее количество минералов в одном литре воды находится в пределах 2-7 граммов.
Экономисты же уверены, что производство и экспорт минеральной воды «Истису» принесет Азербайджану огромную прибыль. Сегодня минерально-сырьевая база термальных вод в этих местах оценивается ежегодно в 5 миллиардов долларов. Ежемесячная производственная мощность строящегося завода должна составить около 8 миллионов бутылок минеральной воды. На заводе будут работать линии по производству стеклянной и пластиковой тары, поставляемые одной из компаний ФРГ. А рекреационно-лечебный комплекс «Истису» после ввода в эксплуатацию будет способен ежедневно принимать до трехсот человек.
Старожилы Кельбаджара говорят, что в бывшем СССР минеральные воды «Истису» были своеобразной «визитной карточкой» района. Люди со всех концов Союза приезжали в санаторий, построенный вокруг источника Истису, принося немалый доход местным жителям. Поэтому ввод санатория в эксплуатацию, помимо открытия рабочих мест, обеспечит региону также и соответствующий туристический поток.
К сожалению, редакция haqqin.az так и не смогла получить от официальных структур, включая Министерство экономики, информацию о конкретных датах ввода предприятия в эксплуатацию.
Эколог Ровшан Аббасов рассказал нам, что в советские времена источник «Истису» в Кельбаджаре использовался не полностью, вода из некоторых родников сливалась в реку. Тем не менее ресурсы источников колоссальны, так что потенциал продажи целебной минеральной воды на экспорт практически не ограничен. Здесь вполне уместно напомнить, что благодаря своему составу минеральная вода «Истису» незаменима при лечении желудочно-кишечных заболеваний.
«В советское время в санатории «Истису» имелись термальные ванны, а пациентам в качестве лечения предлагалась минеральная вода, - напомнил эколог. – Сейчас же ведется строительство и завода, и санатория. Так что уже в ближайшем будущем потенциал источников может быть широко использован».
По мнению Ровшана Аббасова, с точки зрения развития туризма переоценить значение курорта «Истису» в Кельбаджаре невозможно. «Напомню, что помимо Кельбаджар термальные источники были также в Лачине и Шуше, - сказал азербайджанский эколог. - До оккупации в шушинском селе Туршсу находился санаторий, в котором разливали и продавали минеральную воду. Словом, Кельбаджар, Лачин и Шуша могут стать будущими туристическими жемчужинами Азербайджана».