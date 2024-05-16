Стрелявшего в Фицо преследовал «КГБ» Чехословакии

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний Юрай Цинтула подвергался преследованиям со стороны государственной безопасности социалистической Чехословакии. Об этом сообщил портал Aktuality.

Цинтула, согласно данным портала, активно выступал против Компартии в Чехословакии. На него было заведено дело. Сотрудники госбезопасности, которые вели его под псевдонимом Дюла, составляли на него протоколы. Они хранятся в архиве Института памяти народа.

При этом Институт отказался предоставить порталу архивные документы, к которым обычно может обратиться любой гражданин. Руководство института сослалось на поступивший от властей запрет и информационное эмбарго, введенное Генпрокуратурой Словакии, курирующей следствие по делу о покушении на Фицо.

Порталу удалось установить, что Цинтула до бархатной революции в Чехословакии, в результате которой в конце 1989 года Компартия была отстранена от власти, работал шахтером в городе Гандлова, где 15 мая он стрелял в премьера Словакии. Стрелявший пытался организовать забастовку и распространял листовки с призывами к свержению Компартии.