Шри-Ланка хочет вернуть воюющих на стороне России наемников

Шри-Ланка направит в Россию высокопоставленную делегацию, чтобы выяснить судьбу сотен граждан страны, которые, по сообщениям, участвуют в войне против Украины на стороне России, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия.

В начале мая власти Шри-Ланки начали расследование сообщений о том, что ее граждан, в основном с военной подготовкой, заманивают для участия в войне в Украине на стороне России.

«Основная проблема заключается в определении точного числа таких лиц, находящихся в России. По неофициальным данным, в России находятся примерно 600-800 шриланкийцев», — сказал министр журналистам.

Власти Шри-Ланки получили 288 жалоб от членов семей граждан, нелегально уехавших воевать против Украины, и арестовали семь человек, включая генерал-майора в отставке, причастных к торговле людьми, заявило Минобороны Шри-Ланки. По меньшей мере 16 отставных военных погибли в боевых действиях в Украине, сообщили в министерстве.

Посольство России в Коломбо пока не ответило на просьбу Reuters о комментарии.