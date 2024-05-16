Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си

Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу не сразу пропустили на переговоры президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации», — указал он.

Колесников отметил, что прежде, чем вопрос решился в пользу Шойгу, ему пришлось ждать в парламенте «не одну и не две минуты».