Турция и Украина обсудили возобновление зерновой сделки
Министр обороны Турции Яшар Гюлер и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили возможность возобновления зерновой сделки, сообщили телеканалу Yirmi Dort источники в турецком оборонном ведомстве.
По их данным, встреча Гюлера и Умерова прошла в дружественной обстановке. Турецкая сторона выразила поддержку независимости и территориальной целостности Украины, также политики обсудили возможность возобновления Черноморской зерновой инициативы.
Зерновая сделка была согласована Россией, ООН, Украиной и Турцией в июле 2022 года. Сделка состояла из двух частей: Москва давала согласие на безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а с России снимались ограничения на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Согласно данным ООН, в рамках сделки из Украины было вывезено 32,9 млн тонн сельхозпродукции, 65% которой получили Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Россия вышла из Черноморской инициативы 17 июля 2023 года и пригрозила военными рисками тем странам, которые решат возобновить сделку без нее. В начале сентября прошлого года состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Эрдогана, не удалось сблизить позиции и по «зерновой сделке», из которой Россия вышла в июле, обвинив Запад в «надувательстве» и невыполнении обещаний.