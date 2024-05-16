Разведчики показали уличные бои в Волчанске видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины показали уличные бои в городе Волчанск. Пресс-служба ГУР обнародовала соответствующее видео в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, как украинские военные ведут перестрелку с россиянами в застройках.

16 мая председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что украинские военные остановили активное продвижение россиян в Харьковской области.