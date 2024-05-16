Разведчики показали уличные бои в Волчанске видео
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины показали уличные бои в городе Волчанск. Пресс-служба ГУР обнародовала соответствующее видео в соцсетях.
На кадрах можно увидеть, как украинские военные ведут перестрелку с россиянами в застройках.
16 мая председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что украинские военные остановили активное продвижение россиян в Харьковской области.
May 16, 2024
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