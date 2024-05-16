Москва может понизить дипотношения с Вашингтоном

Дипломатические отношения России и США могут ухудшиться при определенных сценариях, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО. «Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации, - заявил Рябков. - И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере».

По его словам, что именно станет «спусковым крючком» в этой ситуации — это вопрос не сегодняшнего дня.

Рябков добавил, что при дальнейшем «обострении» этот вопрос станет предметом отдельного анализа и принятия решений на уровне политического руководства.