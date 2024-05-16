Спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара Украины

В сети появились спутниковые снимки высокого разрешения крымского аэродрома «Бельбек» после украинских ударов. Кадры опубликовало «Радио Свобода».

Спутниковые снимки Planet.com, сделанные над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая после ударов ракетами ATACMS в течение двух дней подряд, показывают следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и Миг-31. Степень их повреждения и количество поврежденных машин точно определить сложно.