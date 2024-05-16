Харьков атаковали ракетами и беспилотниками

В четверг вечером российские войска атаковали Харьков «шахедами», в полночь нанесли ракетный удар по городу, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, по городу было нанесено по меньшей мере пять ударов беспилотниками. В Холодногорском районе возник пожар.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе города. На месте попадания возник пожар.

Украинские СМИ сообщают, что 16 мая 2024 года в Харьковской области зафиксировали самую длинную с начала войны воздушную тревогу. Согласно карте воздушных тревог, сирены в регионе оповестили об угрозе еще в 08:15 утра. Отбой прозвучал только в 00:48 17 мая. Таким образом, тревога в Харьковской области длилась 16 часов и 33 минуты.