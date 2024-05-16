Эрдоган помиловал генералов-путчистов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление об отмене оставшегося срока наказания 14 осужденным «делу 28 февраля» ввиду их преклонного возраста и хронических заболеваний. Решение главы турецкого государства опубликовано в Resmi Gezete.
Так, отменены приговоры бывшим генералам Чевику Биру, Четину Догану, Февзи Тюркери, генерал-лейтенанту в отставке Йылдырыму Тюркеру, вице-адмиралу в отставке Айдану Эролу, генерал-майорам в отставке Эролу Озкаснаку, Джевату Темелю Озкайнаку.
Кроме того, по тем же причинам помилованы осужденные Хаджи Сюлюк, Али Эфтераслан, Авни Йылмаз, Севда Юксель, Гюльбей Сарыоглу, Сулейман Туна, Абдулхеким Йылмаз.
События «28 февраля», которые в Турции называют «бархатным» военным переворотом, заключались в ряде военно-политических решений, принятых на заседании Совета национальной безопасности Турции от 28 февраля 1997 года. В результате был принят меморандум, который предполагал уход в отставку премьер-министра Наджметтина Эрбакана, а также возглавляемого им коалиционного правительства. Разбирательства по событиям 28 февраля 1997 года начались в 2012 году. Обвинения в попытке насильственного свержения правительства Турции были предъявлены 103 лицам, в числе которых десятки генералов и адмиралов. Чевик Бир и 30 военных офицеров, принимавших участие в планировании смещения Эрбакана, были задержаны и по решению суда приговорены к различным срокам тюремного заключения.