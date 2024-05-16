В Крыму прогремели взрывы

В районе Севастополя в ночь на 17 мая раздались взрывы, работала ПВО из-за атаки беспилотников, сообщают российские СМИ и местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в городе были слышны звуки стрельбы и взрывы. По словам губернатора города Михаила Развожаева, «в Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов… В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет». Он утверждает, что используется стрелковое оружие.

Telegram-канал «Крымский ветер» пишет об атаке беспилотников в городе Балаклава. В сети предполагают, что Балаклавская ТЭС может быть объектом атаки. В некоторых районах Севастополя нет света. Развозжаев объяснил проблемы со светом падением обломков БПЛА на подстанцию «Севастополь». Он утверждает, что на объекте будут проведены ремонтные работы уже «после отражения атаки».