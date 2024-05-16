Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 03:59

Армянские экспансионистские силы – уникальное в политической истории явление, напоминающее гидру — многоглавую змею, причем не мифологическую, о которой ещё в VII веке до нашей эры поведал миру древнегреческий поэт Гесиод, а реальную, подталкивающую свой народ к краю пропасти. И вот, что характерно: маниакальная идея господства над соседними народами и территориями, лежащая в основе генетической армянской реакционности, испокон веков преподносилась миру в виде жертвенного агнца. Те, кому удалось разглядеть за кроткостью агнца оскал гидры, сумели вовремя обезопасить себя от смертельных укусов её бесчисленных голов. Ну, а поверившие, по сей день продолжают нести на себе тяжелое бремя собственных иллюзий. Каждая из этих голов армянского экстремизма присягала на верность, практически, всем империям в истории человечества - Римской, Сасанидской, Византийской, Османской, Российской… Но рано или поздно кроткий агнец обнажал оскал изувера, падкого на чужую землю.

Армения вместо Грузии К сожалению, даже в наш просвещенный XXI век армянский политический истеблишмент так и не смог заставить себя извлечь хоть какие-то уроки из предательской, террористической, экспансионистской истории собственного народа. Безусловно, мне не хочется распространять столь нелицеприятную характеристику на всех армян. Но то что, этот народ на протяжение веков наступал и продолжает наступать на одни и те же грабли, является непреложным фактом мировой истории… Территориальная экспансия Армении против Азербайджана, у которого эта страна ещё на заре своей государственности, в 1918 году, буквально, выпросила Эривань для статуса собственной столицы, территориальная экспансия, длившаяся двадцать семь лет, благодаря индифферентности, а подчас прямой поддержке агрессора со стороны международных политических сил, в частности, Минской группы ОБСЕ, потерпела полное фиаско, в результате сокрушительных ударов вооруженных сил Азербайджана. Полное и абсолютное поражение Армении, а также крах идей аннексии исконно азербайджанских земель, привели к дестабилизации внутриполитического положения в этой стране. Что, в свою очередь, породило надежду Запада использовать сложившуюся ситуацию для стратегического укрепления на территории Южного Кавказа.

Но если раньше плацдармом для внедрения Запада должна была стать Грузия, поплатившаяся за это частью своей суверенной территории, то ныне эту миссию примеряет на себя Армения, пытающаяся с помощью США, Франции и НАТО взять у Азербайджана реванш за разгромное военно-политическое поражение. Повернувшись спиной к России и оголтело критикуя недавнего стратегического союзника, десятилетиями обеспечивавшего безопасность Армении, Пашинян и его государственно-политическая камарилья наивно полагают, что обеспечивают себе таким образом военную помощь Запада вплоть до ввода в регион войск для поддержки экспансионистских интересов Армении. Следует признать, что эти грезы горе-стратегов из Еревана навеяны конкретными преференциями, имевшими место в политике США и Франции по отношению к Армении в течение почти всего периода её государственной независимости и, в особенности, после краха оккупации азербайджанских земель. Известно, что в Армении при численности населения три с небольшим миллиона, аккредитовано 2.500 (!!) американских дипломатов. То есть, по одному на каждые 1.200 граждан Армении. По количеству сотрудников посольство США в Ереване занимает второе место после посольства в Багдаде. Для сравнения, в необъятной России число американских дипломатов до последней высылки составляло 455 сотрудников. Отмечу также, что в Армении зарегистрировано несколько тысяч некоммерческих организаций (НКО). Ещё в 2009 году их количество превысило отметку в три тысячи. Формально НКО создаются под культурные, образовательные, благотворительные и прочие проекты. Однако на деле они нередко занимаются политической деятельностью и финансируются стратегическими службами своих стран.

Запад на страже Армении США, пожалуй, единственная в мире держава, принявшая 15 ноября 2023 года законодательный Акт под названием «Закон о защите Армении». А ровно за год до этого Сенат Французской Республики принял резолюцию в поддержку Армении и предложил ввести санкции против Азербайджана. О том, что Запад рассматривает Армению, как не только политический, но и военно-стратегический плацдарм, свидетельствуют совместные армяно-американские учения «Еagle Рartner», прошедшие на территории этой страны c 11 по 20 сентября 2023 года. В учениях участвовал миротворческий контингент в составе 85 американских и 175 армянских военнослужащих, который с 2009 года в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО принимал участие в миссиях в Косове и Афганистане. Примечательно, что в эти же дни Гюнтер Фелингер, председатель Европейского комитета по расширению НАТО, публично призвал Армению стать членом Североатлантического альянса. Напомню, что в тот же период была проведена спецоперация Азербайджана, чтобы пресечь широкомасштабные провокации в Карабахе, а также разоружить и вывести с территории Азербайджана все вооружённые формирования Армении. Читатели haqqin.az, конечно же, помнят, что ни громкие заявления председателя Европейского совета Шарля Мишеля, ни призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к руководству Азербайджана немедленно прекратить военную операцию, не смогли остановить процесс окончательного и полного освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации. Что же касается дипломатических маневров и набившей оскомину риторики президента Эммануэля Макрона, то если его громогласные обещания обеспечить участие армии Франции на стороне Украины постоянно повисают в воздухе, то что уж тут говорить об Армении?!..

Собственно, и США, несмотря на упомянутый выше «Закон о защите Армении», не собираются активизировать военно-политические шаги, направленные на реальную военную поддержку Армении. Главным образом, из-за опасений, что это может усилить напряженность в отношениях с Турцией, которая, с одной стороны, является членом НАТО, имеющим независимую позицию по отношению к проблемам расширения Североатлантического альянса, а с другой, имеет двусторонние союзнические отношения с Азербайджаном. Следует понимать, что в системе приоритетов и стратегических интересов США, южно-кавказский вектор не стоит даже незначительной конфронтации с Анкарой. Более того, любое открытое военное вмешательство в наш регион чревато для США и их европейских союзников прямым столкновением с Россией, имеющей идентичные с Турцией двусторонние союзнические отношения с Азербайджаном и недвусмысленно расценивающей подобные маневры, как реальную угрозу традиционной сфере своих национально-государственных интересов. Предостережение Китая Мало того, даже в случае гипотетического военного вторжения в регион посредством Армении, США рискуют катализировать и без того тесное военно-стратегическое сближение России с Китаем и окончательное формирование альянса «Москва-Пекин», как внушительной альтернативной силы, диссонирующей с гегемонистскими устремлениями Запада. Не случайно на юбилейном саммите ЕАЭС, который состоялся в Москве 8 мая, Никол Пашинян получил из рук президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева послание от председателя КНР Си Цзиньпина, в котором содержались два предостерегающих пункта - не ставить условий Турции и Азербайджану, и не раскачивать геополитический баланс, играя против Ирана и России. Хотя, по сути, послание Си Цзиньпина в большей степени адресовано президенту США, которого лидер КНР опосредованно предостерег от активизации попыток манипуляции Арменией в качестве инструмента продвижения интересов Запада на территорию Южного Кавказа.

Тем ни менее, США, меняя тактику геополитического продвижения на Южный Кавказ, по-прежнему сохраняют основную стратегическую линию, направленную на вытеснение России из этого региона, будь то руками Армении или Грузии. Собственно, стремление грести жар чужими руками – это альфа и омега внешнеполитической доктрины Соединенных Штатов на протяжение веков. И Армения, пребывающая после 2020 года в состоянии морально-психологического «грогги», подобострастно встраивается в эту схему. Так, ещё в начале сентября 2023 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «ошибкой» решение полагаться в вопросах обеспечения стратегической безопасности только на Россию. Он отметил, что сложившаяся архитектура была почти на 100 процентов завязана на Москву, в том числе, в вопросах покупки вооружений. Сегодня мы являемся свидетелями активного сворачивания деятельности Армении в ОДКБ. В результате, руководство Армении вовлекает себя в потенциальную военную конфронтацию с Россией. Выбить Россию с Кавказа В целом, уже не вызывает сомнений то, в какую сторону дует ветер перемен армянской внешней политики. Бесконечные претензии к России и разжигание русофобских настроений в армянском обществе свидетельствуют о выходе Армении из российской сферы влияния и курсе официального Еревана на обретение членства в евроатлантической семье под патронажем США. В то же время, не вызывают сомнений и планы России сохранить на Южном Кавказе устоявшуюся геополитическую конфигурацию, а также всячески препятствовать намерениям американских стратегов, которые скрупулезно выполняются их армянской креатурой. Именно поэтому Армении приходится продвигаться к своей западной мечте поэтапно, медленно и с большим риском. На данный момент первоочередной целью Еревана является выход из ОДКБ в том или ином виде, поскольку это откроет Армении двери для поэтапной интеграции в НАТО. Однако для этого Пашиняну придется упразднить 102-ую базу российских войск в Гюмри, вывести все подразделения армии России, охраняющие армяно-турецкую и армяно-иранскую границы, ну и, конечно же, заключить мирный договор с Азербайджаном, который положит конец всем спорным территориальным вопросам. В противном случае, Турция будет иметь неоспоримые основания для блокирования армянского членства в НАТО, даже несмотря на наличие у Армении таких партнеров, как Франция и США. Именно вокруг этого сложного пакета вопросов и происходит в настоящее время борьба между США и НАТО с одной стороны и ОДКБ, Россией и поддержавшим её Китаем - с другой.

Участившиеся в последнее время контакты Пашиняна с высокопоставленными представителями коллективного Запада свидетельствуют об очередной фазе форсирования западного проникновения в регион Южного Кавказа посредством Армении. Стратегия в поддержку Армении были подкреплены обещаниями Брюсселя и Вашингтона предоставить в распоряжение Еревана инвестиционную подпитку. Мнения о том, что подобные инициативы не добавляют стабильности в регионе, придерживаются Россия и Турция, что было отражено в заявлениях внешнеполитических ведомств этих стран. Тем ни менее, усилия США по дестабилизации политической обстановки на Южном Кавказе обрели в последние дни более динамичный характер. При этом обращает на себя внимание диаметрально противоположный подход Вашингтона к массовым беспорядкам в Грузии и Армении. Если в отношении Грузии со стороны США и их союзников рефреном звучит резкая критика правительства страны и всячески поощряются антиправительственные манифестации, то позиция по массовым антиправительственным митингам в Ереване выражается гробовым молчанием, за которым видна демонстративная незаинтересованность США в продолжении процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянских границ, осуществляемого вне американского патронажа. Если Грузия подвергается ныне беспрецедентному прессингу со стороны США в связи с процедурой принятия Закона «О прозрачности иностранного влияния», то нейтралитет Вашингтона по отношению к внутреннему противостоянию в Армении, вызванному возвращением Азербайджану четырех сел в Газахском районе, является своеобразным напоминанием Пашиняну руководствоваться в этом процессе интересами Запада. Безусловно, для членства в Североатлантическом альянсе одного решения Армении будет явно недостаточно. Однако последовательность в антироссийском контексте, а также в отстаивании интересов Запада, должны быть неукоснительно соблюдены. Что, собственно, и довел до сведения армянского руководства генсек НАТО, похвалив Никола Пашиняна за «приверженность демократии», расширенное участие военных Армении в миссии НАТО в Косово и «солидарность с Украиной».

Особая позиция Путина На фоне доносящихся из Москвы скрытых угроз в адрес Армении и упреков армянских партнеров в черной неблагодарности, было понятно, что последнее слово, а значит, и окончательное будущее армяно-российских отношений, все равно останется за президентом Путиным, который принял Никола Пашиняна 8 мая, после завершения юбилейного саммита ЕАЭС, на котором председательствовал премьер-министр Армении. На этой встрече магистральной темой Пашиняна был вывод российских войск с территории республики, на что Путин среагировал положительно, заявив, что в ближайшее время российские подразделения покинут приграничные в Армении позиции, сохранив при этом, посты только на рубеже Ирана и Турции. За этим «только» президента Путина четко просматривается непреклонность позиции России по вопросу контроля над стыком границ трех государств региона Южного Кавказа, откуда можно осуществлять беспрепятственное слежение как за территорией Турции, так и Ирана, вплоть до Персидского залива. Поняв это, Пашинян переключился на внутренние проблемы и попросил Путина воздержаться от оказания помощи армянской оппозиции, осуществляющей в настоящий момент протестное движение «Тавуш во имя родины» во главе Багратом Галстаняном. Судя по информации ряда российских и армянских информационных агентств, просьба Пашиняна не вызвала возражений со стороны российского президента, уверившего премьер-министра Армении, что данный вопрос является исключительное прерогативой его внутренней политики. После завершения встречи Путина с Пашиняном большинство наблюдателей констатировали, что президент России по-прежнему сохраняет статус арбитра в окончательной стабилизации политической картины Южного Кавказа, которая охватывает и заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и возвращение Грузии в орбиту российского влияния. Законы геополитики диктуют сохранение за Российской Федерацией ведущей роли в регионе, что подтвердил также президент Ильхам Алиевым, подчеркнувший 22 апреля на встрече с Владимиров Путиным в Москве: