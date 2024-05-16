Посольство Азербайджана в Иране будет перенесено

Посольство Азербайджана в Тегеране будет перенесено, сообщил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя работы, проводимые по восстановлению деятельности дипведомства.

Он отметил, что это решение принято для обеспечения надлежащей безопасности. В настоящее время в новом здании посольства идут работы для создания необходимых условий, после которых планируется его открытие.

Посольство Азербайджана в Тегеране приостановило свою деятельность после вооруженного нападения 27 января 2023 года. Тогда в результате теракта погиб глава службы охраны диппредставительства, еще два сотрудника получили ранения. 5 февраля 2024 года напавший на посольство был приговорен к смертной казни.