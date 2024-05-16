Халед Хегази: «M360 демонстрирует ключевую роль Азербайджана в цифровизации региона»

Директор по стратегии и регулированию e& International Халед Хегази поделился положительными впечатлениями о Баку во время своего первого визита в Азербайджан. Он считает, что конференция M360 подчеркивает ключевую роль Азербайджана в цифровизации региона.

Х.Хегази отметил такие преимущества этого мероприятия как возможность построения новых стратегических партнерств и налаживание связей. Представитель e& International также сказал, что знания, полученные на сессиях M360, могут быть моментально применены компаниями, принимающими непосредственное участие в конференции.