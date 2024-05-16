Халед Хегази: «M360 демонстрирует ключевую роль Азербайджана в цифровизации региона»
Директор по стратегии и регулированию e& International Халед Хегази поделился положительными впечатлениями о Баку во время своего первого визита в Азербайджан. Он считает, что конференция M360 подчеркивает ключевую роль Азербайджана в цифровизации региона.
Х.Хегази отметил такие преимущества этого мероприятия как возможность построения новых стратегических партнерств и налаживание связей. Представитель e& International также сказал, что знания, полученные на сессиях M360, могут быть моментально применены компаниями, принимающими непосредственное участие в конференции.
Халед Хегази также отметил проделанную работу в Азербайджане по цифровизации. «Быстрые темпы цифровизации Азербайджана демонстрируют видение и приверженность правительства цифровой трансформации страны. Сильная цифровая инфраструктура, построенная в результате таких действий, открывает уникальные возможности, принося пользу не только телекоммуникационному и ИТ-секторам, но также и другим отраслям, включая торговлю и туризм. Я верю, что активные усилия, предпринимаемые Азербайджаном в этом направлении, принесут долгосрочную выгоду для страны», - отметил Х.Хегази.
Он также подчеркнул значимость конференции, проходящей в преддверии COP 29, и выразил надежду на успех этого мероприятия, опираясь на положительный опыт проведения COP 28 в Дубае в прошлом году.