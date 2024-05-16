Россия пытается напугать Запад

Москва «отложит тему красных линий в сторону» и будет «отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, на Западе взяли моду думать, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределенность, двусмысленность, «чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации».

«Но эта неопределенность всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему красных линий мы отложим в сторону», - сказал Рябков.